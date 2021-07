Harry Kane pericolo numero uno per l'Italia? Stones: "Un grande leader, ci dà tanta fiducia"

"Harry Kane è un grande leader. E' stato fantastico in tutti i momenti, con noi. Ha esperienza e ne ha fatta tanta nel corso di questi anni. E' un giocatore incredibile ma anche una persona straordinaria". Così il centrale del Manchester City e dell'Inghilterra, John Stones, in conferenza stampa a due giorni dalla finale di Euro 2020 a Wembley contro l'Italia: "Ha la fascia ma qui ci sono tanti leader, in rosa. Ci sono stelle, talenti, e leader, qui. Ci dà tanta fiducia e sono certo che anche Harry sia carico per la partita".

