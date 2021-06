Le pagelle di CR7 - Il Re costretto ad abdicare. Chiude la sua storia Europea con 25 partite

"Il Re è costretto ad abdicare", scriviamo su TMW per raccontare l'eliminazione del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Belgio. Un bolide su punizione che impegna Courtois, poi un grande assist di mancino per Diogo Jota che spara alto, ma stavolta niente gol salva risultato. "Chiude la sua lunghissima storia Europea con 25 partite", racconta la Gazzetta dello Sport. La prestazione, comunque complicata, contro il Belgio viene però gradita dai quotidiani per corsa, spirito di sacrificio e aiuto verso i compagni. Ma come detto, non è bastata per portare il suo Portogallo al cospetto dell'Italia di Mancini.

Le pagelle di Ronaldo:

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 6

la Repubblica - 6.5

Corriere della Sera - 6