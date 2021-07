Le pagelle di Belotti - Gallo da combattimento, ma dal dischetto è fiacco

Contro la Spagna era andato a segno dal dischetto, ieri dagli 11 metri Andrea Belotti è stat ipnotizzato da Pickford. Forse avrebbe meritato più spazio, ma quando è entrato in campo ha fatto sempre il suo lavoro: sportellate con gli avversari, stop e protezione della palla per permettere alla squadra di salire nei momenti di difficoltà. Voto 6 da TMW: "Entra per dare profondità, ci riesce a tratti. Il rigore sbagliato solo un dettaglio trascurabile". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Gallo da combattimento, ma dal dischetto è fiacco e poco convinto. Tiro centrale". Mezzo voto in più sulle colonne di Repubblica: "Tiene allungata la squadra, si fa parare il rigore".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

Repubblica: 6,5