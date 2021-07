Le pagelle di Chiellini - Braveheart è lui. Gigantesco, commovente, intramontabile

vedi letture

Nella finale di Giorgio Chiellini c'è tutto: esperienza, forza, grinta e quel pizzico di malizia che non guasta mai. E poi quel sorriso con la coppa alzata al cielo, Re Giorgio strappa voti altissimi sui quotidiani. 8,5 per La Gazzetta dello Sport: "Non cede un millimetro a Kane, di testa batte tutti gli inglesi, sui recperi pare un ragazzino. Un "buco", e il giallo. Sinceramente: mostruoso". Voto 8 sul Corriere dello Sport: "Kane lo risucchia verso il centrocampo, ma Giorgione alla lunga gli prende le misure e finisce dominando su ogni pallone. Gigantesco, commovente, intramontabile". Per Il Corriere della Sera la gara del capitano azzurro vale 8.5 in pagella: "Braveheart è lui. Come Messi, vince il primo trofeo con la Nazionale quando è senza contratto".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8,5

Repubblica: 8,5