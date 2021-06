Le pagelle di Kane - Da un giocatore col suo killer instinct ci si aspetta di più

L'Inghilterra vince e passa agli ottavi da prima del girone ma ancora una volta lo fa senza i guizzi del suo uomo migliore, Harry Kane. L'uragano del Tottenham viene bocciato da La Gazzetta dello Sport: "Si vede che non è in palla. Il problema è soprattutto fisico: gli mancano reattività e brillantezza". Voto 5 anche su TMW: "Scende in campo con la pressione di chi deve segnare a tutti i costi. Si danna per sbloccarsi, spreca un contropiede nel primo tempo e arriva in ritardo su qualche pallone ma in compenso partecipa con una sponda all'azione del gol di Sterling. Ma da un giocatore col suo killer instict ci si aspetta di più".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6