Le pagelle di Lukaku: è altro, anche umanamente. Nel nome di Eriksen

Il Belgio ai piedi di Romelu Lukaku. Trascinati dal centravanti dell’Inter, autore di una doppietta, i Diavoli Rossi stendono col risultato di 3-0 la Russia. “Devastante per il tempo necessario, nel nome di Eriksen”, voto 8, scrive La Gazzetta dello Sport. Stesso voto per il Corriere dello Sport: ”È altro, non solo tecnicamente ma anche umanamente”. Si scende, di poco, a 7,5 per Tuttosport: “Decisivo, ha dimostrato la sua centralità”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5