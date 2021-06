Le pagelle di Lukaku - Insostituibile per Martinez, è sempre l'ago della bilancia

vedi letture

Con i suoi gol ha trascinato l'Inter allo Scudetto, con i suoi gol trascina il Belgio. Senza sempre Romelu Lukaku, terzo gol in tre partite in questo Europeo. Per la Gazzetta dello Sport la sua prestazione contro la Finlandia è da 7 in pagella: "Un gol glielo annullano per un alluce in fuorigioco, uno lo segna come da manuale". Stesso voto su Tuttosport: "È sempre lui l'ago della bilancia. La sua condizione fisica e mentale gli permette di trovare sempre le mosse giuste. Trova il terzo gol in tre partite e si conferma l'unico insostituibile per Martinez". Anche TMW premia Big Rom: "Marcato a vista: ha tre finlandesi addosso a ogni pallone toccato. Impatta centrale il primo assist al bacio di De Bruyne. Sul secondo va in gol ma è fuorigioco, sul terzo segna e basta. Poi Martinez lo fa respirare".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7