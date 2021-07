Le pagelle di Mancini - Ha creato un'Italia infinita in cui anche Bernardeschi si sente titolare

Se l'Italia ha raggiunto la finale di Euro 2020, grande merito va al percoso del CT Roberto Mancini, che ha preso in mano la Nazionale dopo il disastro della gestione Ventura ed ha trasformato gli azzurri. Record su record, l'Italia sa anche soffrire e alla fine conquista la finale ai rigori. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Ha creato un'Italia infinita in cui anche Bernardeschi si sente titolare e segna un gran rigore. Luis Enrique gli aveva dato una mano, se l'è meritata". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "La Spagna ci costringe al solco tradizionale dell’attesa e del contropiede. Niente palleggio. Sappiamo soffrire, non perdiamo la testa dopo il pareggio di Morata. Buona stella e pazienza. Siamo in finale". Anche per Tuttosport il CT azzurro merita 7 in pagella: "Le mosse tattiche di Luis Enrique - Morata in panchina con Dani Olmo al centro del tridente offensivo con Oyarzabal sulla fascia mancina - sorprendono gli azzurri e probabilmente anche lui. È lucido a capire che la Spagna può tracimare e rafforza la mediana per congestionare gli spazi e offrire alla difesa un po' di respiro. Non rinuncia dunque alla trincea, quando serve, mettendo da parte il bel gioco mostrato finora. Scelta che alla fine paga perché la Spagna a tratti c'è stata superiore ma alla ci andiamo noi in finale anche per l'atteggiamento tenuto dopo il pari".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7