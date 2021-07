Le pagelle di Morata - Gelido sul gol, si squaglia sul rigore decisivo

Dalla gioia sfrenata alla delusione in poco più di mezz'ora. Alvaro Morata, in panchina a sorpresa, entra e spacca la partita. Segna il gol del pari, poi sbaglia dal dischetto spianando la strada verso la finale all'Italia. La prestazione dello juventino è stata decisamente positiva, ma l'errore dal dischetto, per fortuna degli azzurri, è stato letale. 6,5 il voto sul Corriere dello Sport: "Luis Enrique lo fa entrare subito dopo il gol di Chiesa e alla prima azione verticale delle Furie Rosse, chiudendo il triangolo con Dani Olmo, lo juventino pareggia, portandoci ai supplementari. Bonucci e Chiellini soffrono la sua progressione. Non è altrettanto lucido dal dischetto". Prestazione sufficiente per La Gazzetta dello Sport: "A sorpresa in panchina, entra e pareggia con un gran gol. Accusato di sbagliare troppo, si fa parare il rigore da Donnarumma". Bocciato lo spagnolo sul Corriere della Sera: "All'improvviso l'Italia si dimentica di difendere e l'amico spagnolo non si fa pregare. Gelido. Ma si squaglia sul rigore decisivo".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5,5