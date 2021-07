Le pagelle di Pedri - Il bambino del Barcellona infiamma la gara con le sue giocate

18 anni, gioca da veterano. Senza aver paura di essere smentiti possiamo dire che Pedri è già un campione di altissimo livello destinato a fare grandi cose con la Spagna. E ieri contro l'Italia si è visto di che pasta è fatto il talento del Barcellona, premiato da tutti i quotidiani. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Va ricordata la sua età, 18 anni, e il fatto che un anno fa giocava in Segunda con il Las Palmas. Non sbaglia un passaggio, rivelazione continua". Stesso voto dal Corriere della Sera: "Ritratto dell'artista da giovane. A 18 anni vizia il pallone, facendolo sentire importante. Non avesse fatto il calciatore, avrebbe voluto fare il pompiere come il draghetto Grisù. Incendia la partita con le sue giocate". Mezzo voto in meno dal Corriere dello Sport: "Il bambino del Barcellona si infila nella terra di nessuno e ci disturba molto con il suo spiccato senso dell’ inserimenti. In fase di non possesso, segue come un’ombra Jorginho. Si sposta al ruolo di mezzala destra con l’ingresso di Rodri".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7