Le probabili formazioni di Galles-Danimarca - Primo incrocio tra gallesi e danesi alla fase finale

Calcio d'inizio alle ore 18:00.

Nella gara unica degli ottavi di finale della fase finale di UEFA EURO 2020™ il Galles del selezionatore Rob Page affronta la Danimarca del selezionatore Kasper Hjulmand presso la Johan Cruijff ArenA di Amsterdam. Questo è il primo incrocio tra gallesi e danesi in una fase finale di un Europeo (i precedenti tra la due nazionali sono 10: 4 in favore del Galles e 6 in favore della Danimarca).

COME ARRIVA IL GALLES - I gallesi sono arrivati a disputare gli ottavi di finale dell'Europeo dopo aver concluso il Gruppo A al 2° posto con 4 punti.

Page, che deve fare a meno dello squalificato Ampadu, dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1 con Ward tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata da Connor Roberts, Mepham, Rodon e Ben Davies. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani composta da Morrell ed Allen, agiranno capitan Bale, Ramsey e James. Davanti, come unico riferimento centrale, Moore.

COME ARRIVA LA DANIMARCA - I danesi hanno raggiunto gli ottavi di finale chiudendo al 2° posto il Gruppo B per differenza reti (+1).

Hjulmand, il quale deve ancora fare a meno dell'indisponibile Eriksen, sembra orientato ad optare per il 3-4-3 con Schmeichel in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta da Christensen, Kjær e Vestergaard. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, formato da Wass, Højbjerg, Delaney e Mæhle. In attacco agiranno Braithwaite, Yurary Poulsen e Damsgaard rigorosamente da destra a sinistra.