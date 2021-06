Le probabili formazioni di Ucraina-Austria - Sfida per il secondo posto

Ucraina e Austria si sfidano per il secondo posto nel gruppo C. La squadra allenata da Shevchenko, dopo la sconfitta all'esordio contro l'Olanda, ha battuto la Macedonia del Nord. Stessa cosa per quella di Foda. Adesso, dunque, è quasi uno spareggio: chi vince passa, chi perde deve stare ai calcoli per rientrare come ripescata. Spettatrice interessata c'è l'Italia che affronterebbe una delle due squadre a Wembley, sabato prossimo alle 21.00. Si gioca all'Arena National di Bucarest, calcio d'inizio alle ore 18.00. Questa sarà la terza sfida tra le due squadre ma la prima ufficiale.Gli unici precedenti tra le due nazionali sono state amichevoli. Le sfide, tutte giocate nel 2011/12, si sono decise sempre al 90'. A novembre 2011 successo dell'Ucraina, nel 2012, invece, vittoria dell'Austria.

COME ARRIVA L'UCRAINA - Forti del successo contro la Macedonia del Nord, la squadra di Shevchenko punta al secondo posto. Sarà 4-3-3 per gli ucraini con Yarmolenko, Yaremchuk e Zubkov in avanti.

COME ARRIVA L'AUSTRIA - Dopo la vittoria all'esordio contro la Macedonia del Nord, è arrivato il k.o. contro l'Olanda. La formazione di Foda, però, è in piena corsa per ottenere il secondo posto. Sarà 3-4-2-1 per gli austriaci con Baumgartner e Sabitzer alle spalle di Arnautovic.