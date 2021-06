Il Galles agguanta la Svizzera, sempre di testa: 1-1 a Baku, pareggia Moore

Il Galles agguanta la Svizzera, spenta dopo aver trovato il gol del vantaggio. Pareggio della selezione guidata da Page, firmato da uno degli uomini più pericolosi in assoluto, il centravanti Moore. L’1-1, a venti minuti dalla fine, arriva su calcio d’angolo come il vantaggio elvetico. Battuto basso il corner, la palla arriva a Morrell che dalla trequarti infila alta per il gigante, che di testa batte Sommer. 1-1, tutto da rifare per la Svizzera.