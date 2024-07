Ufficiale Moore lascia il Bournemouth e torna in Championship: "Non ti dimenticheremo mai"

vedi letture

Questo momento non lo dimenticheremo mai. Augura a Kieffer Moore il meglio: si trasferisce allo Sheffield United. Mooore! Mooore! Mooore!": scrive così il Bournemouth postando su Instagram uno dei gol con i quali l'attaccante ha aiutato il club inglese a tornare in Premier League, nel 2021/22, seguito dai cori di tifosi.

Il classe '92, che già lo scorso gennaio era sceso in Championship per giocare in prestito all'Ipwich Town per sei mesi, è tornato nella seconda serie britannica firmando per lo Sheffield United, questa volta a titolo definitivo e per una cifra di circa 1,5 milioni di euro.