Ritratto di Kieffer Moore: l'ex bagnino che spaventa l'Italia. E che poteva giocare per la Cina

Klub Peldroes Truru è il nome che in cornish è quello della prima squadra di Kieffer Moore, centravanti del Galles e guida operaia dell'attacco di Rob Pagel. Il Truro City, i Tinners, la base della piramide del calcio. Altro che martedì sera a Stoke: Moore, ventinove anni, ha giocato nella South Dovon League, ha vestito la maglia del Dorchester, dello Yeovil,. Ha pure provato senza successo l'esperienza norvegese al Viking e una volta perso il treno, s'è rimesso in gioco. Provini, all'Exeter, al Leyton. E' andato al Forest Green, al Torquay in prestito e ora gioca al Cardiff City.

HA SCELTO IL GALLES INVECE DELLA CINA Kieffer Roberto Francisco Moore nasce in Inghilterra ma diventa eleggibile per il Galles grazie al nonno paterno, di Llanrug. Avrebbe potuto giocare pure per la Cina, tanto che la Federazione l'ha contattato visto che il bisnonno era di Guandong prima di emigrare a Liverpool negli anni '40. Ne ha anche parlato direttamente in Cina con la Federcalcio salvo poi non concretizzare l'accordo.

IL BAGNINO Nell'ultima stagione col Cardiff ha fatto 20 reti in 40 gare, alla prima contro la Svizzera il primo gol gallese all'Europeo e ha giocato una gara di gran sostanza pure coi turchi. La sua è una delle favole della kermesse, visto che all'interno di questa gavetta, è stato anche bagnino pur di potersi permettere di cavalcare ancora il suo sogno. Missione compiuta.