Il grande Eddy Merckx: "L'Italia è casa mia, ma sogno di vedere il Belgio campione"

"Siete la mia seconda patria, l’altra mia casa. Ho corso lì, ho vinto lì, non ci sarebbe stato Eddy Merckx senza l’Italia". Parla così, a La Gazzetta dello Sport, il grande ex campione belga del ciclismo: "Il Belgio non mi convince, non fa un gioco moderno. Vince, accontentiamoci. L’unica squadra che ho visto giocare bene è l’Italia. Immobile, Insigne... Gli altri non li conosco bene. Ma non contro l’Austria, lì ha fatto un po’ fatica".

Venerdì sera ci vuole dare un dispiacere? "Spero solo che sia una bella partita. Non difesa difesa difesa. Mi piacerebbe un Belgio campione, ma devono giocare meglio".