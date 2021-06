"Il nostro è il gruppo della morte". Rivedi il ct dell'Ungheria prima della gara contro la Germania

Il commissario tecnico dell'Ungheria Marco Rossi ha parlato in vista del match contro la Germania soffermandosi sulle avversarie del Gruppo F: "Giochiamo contro tre squadre che potrebbero arrivare in semifinale e giocare a Londra. Il nostro gruppo è stato definito un 'gruppo della morte' ed evidentemente quella che deve cadere è l'Ungheria. In teoria, è difficile non essere d'accordo con qualcuno che fa una previsione del genere".

