Il pensiero di Acerbi per Eriksen: "Sapere che sei fuori pericolo è la vittoria più grande"

vedi letture

Francesco Acerbi, attraverso i propri social, ha commentato il malore accusato oggi da Christian Eriksen, un episodio che ha inevitabilmente sconvolto tutto il mondo del calcio: “Tutte le parole sarebbero superflue in questo momento, ma sapere che sei fuori pericolo è la Vittoria più grande per tutti i tifosi danesi e del mondo, per i tuoi compagni e soprattutto per la tua meravigliosa famiglia. Forza Christian”, le parole del difensore della Lazio.