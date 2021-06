Il punto sul Girone A: Italia, oggi puoi passare. Da prima se a Baku esce il segno X

Novanta minuti per staccare il pass per gli ottavi di finale di Euro 2020 con una giornata di anticipo. E magari anche qualcosa in più. L’Italia torna in campo questa sera alle 21 all’Olimpico: un successo sulla Svizzera, visti i risultati della prima giornata del gruppo A, regalerebbe agli azzurri il passaggio del turno. Ma si può andare anche oltre: alle 18 italiane si sfideranno infatti in quel di Baku la Turchia e il Galles: in caso di pareggio, l’Italia sarebbe già certa del primo posto battendo gli elvetici.

Il calendario

Turchia-Italia 0-3

Marcatori: 53’ aut. Demiral (T), 66’ Immobile (I), 79’ st Insigne (I)

Galles-Svizzera 1-1

Marcatori: 49′ Embolo (S), 73′ Moore (G)

Turchia-Galles (16 giugno ore 18)

Italia-Svizzera (16 giugno ore 21)

Svizzera-Turchia (20 giugno ore 21)

Italia-Galles (20 giugno ore 21)

La classifica

Italia 3

Galles, Svizzera 1

Turchia 0

Gli incroci

La prima affronterà la seconda del girone C, la seconda affronterà la seconda del girone B.