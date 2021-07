Incredibile Italia! Contro il Belgio 15^ vittoria consecutiva fra qualificazione ed Euro2020

Impressionanti i numeri dell’Italia di Roberto Mancini. Compresi i turni di qualificazione, si legge su OPTA, l'Italia ha vinto ognuna delle ultime 15 partite del Campionato Europeo - un nuovo record di competizioni. Lo stesso Belgio aveva vinto 14 partite consecutive prima della sconfitta di oggi.

15 - Including the qualifying rounds, Italy have won each of their last 15 European Championship matches - a new competition record. Belgium themselves had won 14 consecutive matches before today's defeat. Goliath. #EURO2020 pic.twitter.com/JOqngYjNIC

— OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2021