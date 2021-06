Inghilterra, Henderson: "Con la Germania una partita importante, non vediamo l'ora"

Il centrocampista dell'Inghilterra Jordan Henderson ha parlato del match contro la Germania valido per gli ottavi di finale di Euro2020: "E' una partita molto importante e non vediamo l'ora. Sapevamo che qualunque squadra avremmo affrontato sarebbe stata una grande sfida e lo sarà sicuramente contro la Germania. Dobbiamo prepararci bene, essere pronti per la prossima settimana e dare il massimo contro di loro. E' una partita speciale per i giocatori, i tifosi, ma anche per gli altri spettatori. E' un grande match ed è questo che amiamo di questi tornei. E' molto emozionante, tutti non vedono l'ora di scendere in campo".