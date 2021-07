Inghilterra, l'orgoglio di Trippier: "Abbiamo dato tutto, torneremo più forti"

L'esterno dell'Inghilterra Kieran Trippier ha commentato su Twitter la sconfitta contro l'Italia in finale: "Sono così orgoglioso di questa squadra. Un gruppo di giocatori così giovane e talentuoso. Abbiamo dato tutto quello che avevamo per voi tifosi e mi dispiace che non sia bastato. Il supporto che abbiamo ricevuto è qualcosa che non dimenticheremo mai. Torneremo più forti. Grazie".

I’m so proud of this team. Such a young talented group of players. We gave everything we had for you fans and i’m sorry it wasn’t enough. The support we’ve received is something we will never forget.

We will be back stronger.

Thank you 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ❤️ @England #england pic.twitter.com/V3pGPYKavu

