Inghilterra, la motivazione di Pickford: "Tornare a Wembley davanti a 60mila tifosi"

vedi letture

In vista del match contro l'Ucraina, il portiere dell'Inghilterra Jordan Pickford ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della UEFA: "Dobbiamo creare la nostra atmosfera qui a Roma, cosa che siamo in grado di fare. I tifosi sono stati fantastici l'altra sera e durante la fase a gironi. Penso che questo ci dia un'ulteriore motivazione per la partita di sabato: tornare a Wembley in semifinale davanti a 60.000 tifosi".