Inghilterra, Southgate: "Nel primo tempo non riuscivamo a pressare. Meglio nella ripresa"

vedi letture

L'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate è intervenuto ai microfoni di ITV per analizzare la vittoria contro la Romania nell'ultima amichevole prima dell'esordio a Euro 2020: "Abbiamo avuto le occasioni per vincere con un risultato più ampio, ma nel primo tempo eravamo troppo allungati e non siamo riusciti a pressare bene. Nel secondo tempo abbiamo cambiato il modulo, i giocatori devono abituarsi. Grealish giocherà contro la Croazia? C'è molta concorrenza in quella zona di campo, oggi ha dato un buon contributo. Chi giocherà al posto di Alexander-Arnold? Prenderemo una decisione nei prossimi giorni".