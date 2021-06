Inter, il medico sociale: "Per Eriksen non c'è mai stato alcun precedente preoccupante"

vedi letture

“Abbiamo passato una brutta ora, non io ma tutta la famiglia del nostro club”. Raggiunto da La Gazzetta dello Spot, Piero Volpi, medico sociale dell’Inter, ha commentato le ore frenetiche vissute ieri sera dopo il malore che ha colto Christian Eriksen: “Nei prossimi giorni sarà sottoposto a esami approfonditi. L’importante è che stia bene, ma mai c’era stato nessun episodio che, neppure lontanamente, aveva fatto intravedere un problema, né quando era al Tottenham, né tantomeno all’Inter. In Italia i controlli sono molto rigidi”. In una precedente intervista alla Associated Press, lo stesso Volpi ha chiarito come il danese non abbia mai contratto il Covid-19. Nella serata di ieri, invece, l’ad nerazzurro Marotta ha spiegato come lo stesso Eriksen non abbia ricevuto il vaccino, smentendo tra le altre cose una fake news circolata nelle ultime ore in tal senso.