Italia, allenamento in gruppo per Verratti: con la Svizzera ci sarà. Palestra per Florenzi e Berardi

Aggiornamento da Coverciano, Centro Tecnico Federale dove la Nazionale è in ritiro, in vista del match di mercoledì contro la Svizzera valido per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2020. Per quanto riguarda i giocatori non al meglio delle condizioni Marco Verratti oggi ha svolto allenamento in gruppo ed è dunque da considerarsi pienamente recuperato in vista dei prossimi impegni. Lavoro solo in palestra, invece, per i due giocatori usciti acciaccati dalla gara di venerdì contro la Turchia, ovvero Alessandro Florenzi e Domenico Berardi.