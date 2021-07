Italia campione d'Europa! Zoff: "Bella, forte, infinita: questa Nazionale può segnare un'epoca"

"Bella, forte, infinita: quest'Italia può segnare un’epoca come sono riuscite a fare la Spagna e la Francia. Siamo stati superiori all’Inghilterra. Mancini? Lavoro straordinario. E complimenti a Gigio". Il campione del mondo e d'Europa Dino Zoff commenta così al Corriere dello Sport il trionfo a Euro 2020 degli azzurri di Mancini. "Non c’è stata partita. Abbiamo reagito in modo magnifico a quel gol a freddo di Shaw, poi abbiamo dominato. Spettacolo e divertimento, l’Italia ci ha fatto trascorrere un mese indimenticabile", ha aggiunto lo storico ex portiere.