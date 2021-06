Italia-Galles 1-0, piede a martello di Ampadu su Bernardeschi: rosso diretto e gallesi in 10 uomini

Rosso diretto per Ethan Ampadu, che lascia il campo in lacrime. Il difensore della Nazionale gallese è stato espulso al 55' per un intervento col piede a martello su Bernardeschi. Gallesi dunque sotto di un gol e in inferiorità numerica poco prima dell'ora di gioco.