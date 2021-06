Italia-Galles, Toni: "Credo in questa nazionale, Verratti è un giocatore molto forte"

Prima del match fra Italia e Galles, Luca Toni ha parlato ai microfoni di Rai Sport della nazionale azzurra: "In questa nazionale ci credo. E' una competizione che dura poche partite quindi contano sì i nomi ma contano in che modo arrivano i giocatori a queste partite. Verratti è un giocatore molto forte ma che arriva da un infortunio, bisogna vedere come sta adesso. Se non stesse bene, Locatelli ha fatto bene".