Italia, Immobile: "Era doveroso vincere all'esordio. L'esultanza? Ce l'ha suggerita Lino Banfi"

Intervistato dalla Rai al termine della sfida contro la Turchia finita per 3-0 a favore degli azzurri Ciro Immobile ha commentato così la prestazione: “Abbiamo fatto il nostro dovere, era doveroso vincere la prima gara e ci siamo riuscito con un bel 3-0. Ci tenevamo a vincere di fronte al nostro pubblico e a dedicare questa vittoria ai tanti che ancora combattono contro questo virus maledetto. Abbiamo avuto la pazienza giusta contro una squadra forte come la Turchia, sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata e abbiamo cercato di stancarla. Nel primo tempo abbiamo fatto tanti cross anche se non siamo fortissimi e siamo finiti spesso a sbattere contro il loro muro. Nella ripresa erano più stanchi e ci hanno lasciato maggiori spazi che siamo riusciti a sfruttare. L'esultanza? Ci è arrivato un messaggio da Lino Banfi che ci chiedeva di gridare porca puttena e sia io sia Insigne l'abbiamo fatto. Dedico questo gol alla mia famiglia, segnare all'esordio in un Europeo in questo stadio è fantastico".