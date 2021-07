Italia in finale, Mancini: "Creduto nei giocatori fin dall'inizio. Sull'1-0 potevamo fare il secondo"

Roberto Mancini ha portato l'Italia in finale di Euro2020. Il ct azzurro, dopo il successo sulla Spagna ai rigori, ha così commentato a Sky Sport: "Ci ho sempre creduto fin dal primo giorno? Credevo nei giocatori che avevamo, nonostante tutti ci credessero poco. Sapevo che potevamo fare belle cose, fino ad ora ci siamo riusciti e siamo felici di aver regalato delle bellissime sere agli italiani. Ne manca ancora una, ora dobbiamo recuperare le forze perché la Spagna è una grandissima squadra ed è stata durissima. Loro sono maestri nel possesso, ci hanno messo in difficoltà ma nonostante questo abbiamo avuto molte occasioni per far gol. Cosa facciamo adesso? Pensiamo alla finale, abbiamo 4 giorni per recuperare e poi vedremo quello che accadrà. Il momento in cui ho avuto più paura? Sapevo che sarebbe stata una partita di sofferenza, perché loro sono giovani ma molto bravi. Abbiamo avuto difficoltà, ma quando abbiamo fatto l'1-0 pensavo che sarebbe arrivato anche il secondo. Nel finale abbiamo avuto un po' di difficoltà, nei supplementari neanche tanto".