Italia in finale, Marani: "Mancini manifesto per il paese, sia una guida oltre il calcio"

Dagli studi di Sky Sport Matteo Marani ha commentato il successo dell'Italia sulla Spagna ponendo l'accento sul grande lavoro del ct Roberto Mancini: "Quello che è successo è qualcosa di impensabile, di straordinario se pensiamo a 3 anni fa. E' la vittoria di un grande gruppo, cementato da un grandissimo ct che ha meriti straordinari. Di Roberto Mancini mi piace la forza tranquilla: il suo percorso professionale lo abbiamo seguito, prima non era così. Oggi vedo maturità, saggezza, tranquillità, è centrato. Le esperienze lo hanno aiutato certamente. E' una guida che deve essere un modello al di là del calcio. Mi piacerebbe che la sua leadership venisse imitata anche nelle aziende, nelle università. E' un manifesto per il paese per competenze, per unità di intenti e una guida serena e costruttiva che ha portato a tutto questo che stiamo vivendo. Dal deserto sono sbocciati i fiori, ma c'è stato un grande lavoro dietro".