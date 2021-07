Italia, la gioia di Pessina: "Vialli me l'aveva detto che avrei partecipato a questo Europeo"

vedi letture

Intervista ai microfoni di Sky Sport per il centrocampista Matteo Pessina, a poche ore dal successo dell'Italia all'Europeo: "Quando mi hanno spiegato che non sarei partito all’Europeo, Vialli poi mi ha guardato ha detto che ci sarei andato e avrei fatto bene comunque. Alla fine è andata così e non potrei essere più contento".

La finale di ieri come l'ha vissuta?

"È stata anche la prima volta che andavamo sotto e non eravamo abituati. Per i primi cinque minuti è sembrato un incubo. Anche io dalla panchina ho avuto paura, ma dopo quei cinque minuti abbiamo pensato che l'avremmo raddrizzata e vinta. Sentivamo tutti quel qualcosa e la sentivamo nostra questa coppa".

Oggi la sfilata, con pullman scoperto.

"Leo (Bonucci, ndr) ha lottato tanto perché era giusto che festeggiassimo coi tifosi. Abbiamo lottato e ce l'hanno dato".