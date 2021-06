Italia, Mancini: "Vinto meritatamente. I ragazzi sono stati bravissimi. Locatelli? Grande gara"

Nel postpartita di Italia-Svizzera, secondo match degli azzurri nella fase a gironi di Euro2020 terminata con successo per 3-0 dei padroni di casa, ha parlato dai microfoni di SkySport il ct Roberto Mancini: “Abbiamo fatto fatica nei primi minuti, ma abbiamo vinto meritatamente contro una Svizzera fisica. I ragazzi sono stati bravissimi anche se avremmo potuto chiuderla prima. Locatelli ha fatto una grande partita, per un centrocampista due gol non sono mai scontati. Noi impostiamo dal basso per aiutare egli attaccanti. Abbiamo avuto tante occasioni sbagliando l’ultimo passaggio o il tiro. I gol sono stati belli ma potevamo chiuderla prima”.