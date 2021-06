Italia, per Bonucci e Chiellini arriva il crash-test Embolo. Lo svizzero protagonista all'esordio

Per distacco, l’aspetto più preoccupante della Svizzera si chiama Breel-Donald Embolo, incontenibile al debutto. L’attaccante del Borussia Monchengladbach, temibilissimo sui calci da fermo e in progressione, ama sfondare al centro piuttosto che cercare la corsa larga e questo un po’ ci solleva perché sbatterà sugli gli scogli Bonucci e Chiellini, solidi con la Turchia. Per la coppia juventina - sottolinea La Gazzetta dello Sport - un bel crash-test, alla seconda partita, quella più infida. Per aiutarli ad ingabbiare Embolo, Mancini ha pensato a lungo a Toloi come vice-Florenzi, più reattivo, più efficace nel corpo a corpo, rispetto a Di Lorenzo.