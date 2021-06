Italia, Pessina: "Io decisivo? Devo ancora realizzare il gol segnato contro il Galles..."

Matteo Pessina, centrocampista azzurro, commenta così a Sky Sport la vittoria contro l'Austria decisa ancora da un suo gol: “Un altro gol per me? Non ho ancora realizzato il gol con il Galles, figuriamoci questo. Me lo porterò dietro per tutta la carriera. L’importante è che abbiamo passato il turno con un’altra bella vittoria. Io bomber della Nazionale? A quanto pare sì. Qua può segnare chiunque, è il bello di questa squadra. Poi penso si veda da fuori che è un grandissimo gruppo, chi entra in campo fa bene ed è la cosa più bella. Caressa ha definito il mio gol un dipinto? Un po’ esagerato, ci ha fatto gioire tutti, è stata un’esplosione di emozioni fantastica”.