Italia, Sirigu: "Black lives matter? Gesto anglosassone, abbiamo rispettato chi lo fa"

Uno dei gesti simbolo dell'Europeo da poco concluso, è stato quello delle squadre che si sono inginocchiate prima dell'inizio delle partite a sostegno della campagna Black Lives Matter. In Italia si è discusso molto di questa cosa: contro il Galles si sono inginocchiati solo 5 calciatori, la squadra poi nella gare successive si è inginocchiata solo in segno di rispetto per chi lo faceva, ovvero Belgio e Inghilterra. Salvatore Sirigu, intervistato dal Corriere della Sera, parla di questa scelta:

Avete parlato del Black Lives Matter? È stato strano vedervi in ginocchio solo quando lo facevano gli altri.

"Ci hanno dato dei razzisti: non si può. Qui c’è gente impegnata nel sociale, Nkoulou per me è un fratello".

Ma non era meglio decidere se inginocchiarsi a prescindere dagli avversari?

"Abbiamo dimostrato di rispettare chi lo fa, è un gesto anglosassone. Però solo noi siamo stati criticati".