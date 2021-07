Italia, Sirigu e quel video inviato ai compagni: "Così li ho motivati per la vittoria finale"

"Vinci per noi". Questo il messaggio del video che Salvatore Sirigu ha spedito nella chat di Whatsapp della Nazionale che racchiudeva le immagini (raccolte in segreto) di mogli, fidanzate, genitorii e figli degli azzurri. Un'idea del portiere azzurro per spingere i compagni verso il trionfo. "Quando non giochi hai due strade: o aspetti il tuo turno in silenzio, oppure cerchi di essere prezioso in altro modo", ha detto Sirigu intervistato dal Corriere della Sera: "L'idea è cominciata quasi per caso, alla vigilia della gara con la Turchia. Ci stavamo cambiando e non sapevamo a cosa saremmo andati incontro. Ho scritto alcune frasi sul telefono, le ho salvate. E poi ho deciso di inviarle. Cosa c'era scritto? Veniamo da un anno e mezzo durante il quale il calcio non è stato più lo stesso, per noi è già una vittoria entrare in uno stadio con i tifosi. Ricordiamoci che uniti si è più forti, e che più si è uniti e più si è forti. E godiamocela, perché tanti vorrebbero essere al nostro posto".