Italia-Spagna 1-0, Mancini passa al falso nove con Berardi. Luis Enrique mette la punta

vedi letture

Una volta trovato il vantaggio, Roberto Mancini corre ai ripari con la prima sostituzione del match. Il ct alleggerisce l'attacco dell'Italia, sostituendo un centravanti di ruolo come Immobile per inserire al suo posto Berardi, a fare da finto nove un po' come da tattica spagnola dell'inizio. Luis Enrique ha però contestualmente fatto la mossa opposta, inserendo Morata al posto di Ferran Torres.

Clicca qui per seguire il live di Italia-Spagna a cura di TMW