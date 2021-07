Italia-Spagna, attesi 60mila spettatori a Wembley: 50 mila dal Regno Unito

Sono circa sessantamila i tifosi attesi questa sera a Wembley, il 75 per cento della capienza, per la semifinale tra Italia e Spagna. Tante le polemiche per il fatto che in maggioranza potrebbero essere inglesi, noi dovremmo comunque essere più di loro: previsti circa 6.500 italiani contro 4.000 spagnoli. Gli altri, quasi 50 mila biglietti, sono stati venduti a residenti nel Regno Unito e in Irlanda: potrebbero perciò appartenere a una delle due nazioni o essere spettatori “neutrali” della prima semifinale di Euro 2020.