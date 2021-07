Italia-Spagna, in tribuna vanno il viola Castrovilli e il giovane Raspadori

Formazione confermata per Roberto Mancini, in tribuna vanno in due, stante l'infortunio che ha messo fuori Leonardo Spinazzola. Vanno in tribuna Gaetano Castrovilli della Fiorentina e Giacomo Raspadori del Sassuolo.

