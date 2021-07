Italia-Spagna, la Roja fa ancora più possesso di noi: media del 77% contro il 57

vedi letture

Italia-Spagna sarà una sfida diversa. Rispetto al solito e rispetto a quelle che i nostri azzurri hanno affrontato in questo Europeo. La svolta “giochista” della nazionale di Roberto Mancini cambia il passato rispetto alla tradizione di una classica del calcio continentale, ma i numeri mostrati dalle due compagini in questa competizione evidenziano come l’impostazione di base abbia ancora il suo peso. Per esempio, sul possesso palla: come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, la Roja vanta un 77 per cento di media contro il 57,4 azzurro. I ragazzi di Luis Enrique sono stati più corti (in media, squadra in 28,9 metri contro i 38,1 dell’Italia) e tornando al possesso hanno avuto più vantaggio territoriale (63,2% contro 58%). Sul palleggio, in buona sostanza, abbiamo fatto dei passi avanti nel tempo, ma di strada ce n’è ancora. E per la prima volta a Euro 2020, questa volta troveremo chi ne fa più di noi.