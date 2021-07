Italia tornata a Coverciano. Per gli Azzurri lavoro in piscina nel centro sportivo della Fiorentina

L'Italia è rientrata a Coverciano dopo la straordinaria serata di Wembley che ha regalato al gruppo di Mancini l'accesso alla finale dell'11 luglio. Dopo qualche ora di riposo, per i giocatori è prevista una seduta di scarico viste le fatiche di ieri sera. In tal senso, spiega Sky Sport, il gruppo azzurro si è spostato all'interno del vicino centro sportivo della Fiorentina per recuperare all'interno delle piscine del club viola.