Italia vincente all'esordio, Toni: "Gara dominata. Spero sia l'Europeo di Immobile"

L'ex centravanti azzurro Luca Toni, ospite negli studi Rai: “C'è stata una grandissima Italia, abbiamo sofferto e poi abbiamo dominato contro un'ottima squadra come la Turchia grazie a una prestazione grandissima. E poi è bellissimo vedere i tifosi italiani uscire dallo stadio cantando l'inno. A me è piaciuto molto Spinazzola che ha sempre cercato l'uno contro l'uno anche nel primo tempo. Poi nella ripresa sono usciti i solisti che hanno deciso la gara. Immobile? Penso che sia stato molto importante, visto che si parlava di un problema centravanti per l'Italia, per lui segnare subito all'esordio, farà un Europeo più sereno sperando che sia il suo Europeo”.