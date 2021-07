James dopo il ko con l'Italia: "Torneremo ancora più forti. Il razzismo non è accettabile"

L'esterno del Chelsea e della nazionale inglese Reece James ha postato un messaggio su Instagram dopo la sconfitta contro l'Italia nella finale di Euro2020: "Purtroppo ieri non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo finale, ma abbiamo dato il massimo. Abbiamo dimostrato grande carattere, dai giocatori più giovani che si sono fatti avanti per tirare un rigore. Ieri è stata una battuta d'arresto, ma torneremo ancora più forti. Ai Mondiali 2018 siamo arrivati in semifinale. A Euro 2020 siamo arrivati in finale. Le sconfitte non sono ciò che vogliamo, ma ci stiamo decisamente muovendo nella giusta direzione. Il razzismo non è accettabile e non è sicuramente la risposta. Questo deve finire! Siamo tutti con voi".