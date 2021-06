L’Italia schianta la Turchia all’esordio, Record: “L’Italia dominante, inizia col piede giusto”

Italia che con il 3-0 inflitto alla Turchia nel match d’apertura di Euro2020 si merita ampio spazio anche sulle testate internazionali.

“L’Italia inizia col piede giusto” è il titolo, ad esempio, di Record in Portogallo dopo l’exploit degli azzurri. “Predominio degli azzurri - si legge ancora - per gran parte del match contro una Turchia che non è stata in grado di contenere gli attacchi degli uomini di Mancini”.