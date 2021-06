La carica di Florenzi: "In questo anno siamo cresciuti: daremo tutto all'Europeo"

vedi letture

Da Euro 2020 a Euro 2020... Nel 2021. Quanto è cambiata l'Italia? Risponde Alessandro Florenzi nel corso della conferenza stampa a -3 da Italia-Turchia dal Media Centre di Coverciano. "Ci dà un anno di esperienza internazionale in più. E' un bel periodo, non solo per me ma per tanti in Nazionale. L'abbiamo usato per fare gare internazionali importanti, penso alla Roma in semifinale, all'Inter che ha fatto grandi fare nel suo girone. Siamo più arricchiti, di allenamenti, di conoscenza tra di noi. Da venerdì dobbiamo pensare a fare una grande gara, a dare tutto quel che abbiamo".