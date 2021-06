La carica di Xhaka verso la Francia: "Questa squadra è pronta a scrivere la storia"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Francia insieme al c.t. Petkovic, Granit Xhaka ha caricato l'ambiente in vista del grande impegno di domani: "L'esperienza è importante, soprattutto contro un avversario così. Non abbiamo iniziato bene il torneo, ma poi siamo riusciti a qualificarci. Dovremo dare il meglio per 120', poi vedremo se sarà sufficiente. Dovremo stare molto attenti perché hanno giocatori di classe mondiale: giocare più bassi non significa necessariamente essere difensivisti, vogliamo semplicemente essere dinamici e dimostrare la nostra forza. Vogliamo arrivare il più lontano possibile: questa squadra è pronta a scrivere la storia".