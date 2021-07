La Coppa sul letto. Cannavaro risponde a Chiellini: "Mi raccomando copri la bambina"

vedi letture

Una Coppa da cullare, che sia per la vittoria del Mondiale o per quella dell'Europeo poco importa. Giorgio Chiellini ha omaggiato il capitano della Nazionale vittoriosa a Germania 2006 Fabio Cannavaro, postando la foto della Coppa di Euro2020 sul letto, esattamente come fece il suo precedessore che - sempre a mezzo social - ha risposto all'attuale capitano: "Capitano grazie a voi oggi è più bello essere Italiani…..mi raccomando copri la bambina".