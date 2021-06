La Federcalcio croata annuncia: "A Wembley i nostri giocatori non si inginocchieranno"

vedi letture

La Federcalcio croata (HNS) ha annunciato in un comunicato che i giocatori non si inginocchieranno a Wembley prima del fischio d'inizio della gara contro l'Inghilterra. Un gesto che nel Regno Unito è diventato ormai una consuetudine per dimostrare la solidarietà del mondo del calcio nei confronti delle vittime di razzismo e alte discriminazioni. La Croazia ha precisato che "rispetta tutti i modi in cui ci si oppone al razzismo o a qualsiasi altra forma di discriminazione" e chiede che la sua posizione sia compresa.